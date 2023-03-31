Зеленский в годовщину Бучи: "Лукашенко утратил субъектность"

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что намерение России развернуть ядерное оружие в Беларуси свидетельствует о неудачной встрече российского диктатора Владимира Путина с лидером Китая Си Цзиньпином. Зеленский сделал это заявление на пресс-конференции по итогам Бучанского саммита по справедливости и ответственности за российскую агрессию. В мемориальном мероприятии участвовали по видеосвязи представители 47 государств и организаций, сообщило украинское агентство УНИАН.

Президент Украины осудил действия Путина, который по словам Зеленского, "не жалеет наших людей и убивает их". Диктатор не считает и своих людей, отметил Зеленский и добавил, что "это уже дела Российской Федерации".

Заявления о размещении российского ядерного оружия в Беларуси свидетельствуют о полной потере какой-либо субъектности самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко, считает украинский лидер. "Я думаю, что он больше не решает, какое оружие находится на его территории", сказал Зеленский.

Как сообщало агентство УНИАН, с начала полномасштабной войны России в Кремле неоднократно угрожали Украине применением ядерного оружия. 25 марта Путин заявил, что Россия разместит своё тактическое ядерное оружия в Беларуси.

Как отмечает УНИАН, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 31 марта, что может договориться с Путиным о размещении в стране стратегического ядерного оружия. По его словам, это решение - якобы не запугивание и не шантаж, а "возможность обезопасить государство и обеспечить мир белорусскому народу".