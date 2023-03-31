Зеленский в годовщину освобождения Бучи: "Никогда не простим"

В годовщину освобождения города Бучи под Киевом от российских войск президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео с последствиями российской оккупации и пообещал наказать всех виновных.

"Буча и Бучанский район. 33 дня оккупации. Более 1400 человек погибли, в том числе 37 детей. Более 175 тел найдены в братских могилах и в камерах пыток. 9000 российских военных преступлений. 365 дней, как это вновь свободный украинский город. Символ зверств армии страны-оккупанта. Никогда не простим. Накажем всех виновных", – написал Зеленский.

Зеленский приехал в Бучу, чтобы почтить память погибших во время российской оккупации. К нему присоединились лидеры Словакии, Словении, Хорватии и Молдовы: сообщается, что они примут участие в саммите, посвящённом годовщине освобождения Бучи.

Вчера, в 400-й день полномасштабного российского вторжения в Украину, накануне годовщины деоккупации Бучи, Украину посетили постоянные представители всех стран Евросоюза. На встрече среди прочего обсуждалась важность своевременной военной помощи Украине и стратегического сотрудничества для развития европейской обороны.