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Зеленский в годовщину освобождения Бучи: "Никогда не простим"

Эксгумация погибших во время российской оккупации Бучи, апрель 2022 года

В годовщину освобождения города Бучи под Киевом от российских войск президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео с последствиями российской оккупации и пообещал наказать всех виновных.

"Буча и Бучанский район. 33 дня оккупации. Более 1400 человек погибли, в том числе 37 детей. Более 175 тел найдены в братских могилах и в камерах пыток. 9000 российских военных преступлений. 365 дней, как это вновь свободный украинский город. Символ зверств армии страны-оккупанта. Никогда не простим. Накажем всех виновных", – написал Зеленский.

Зеленский приехал в Бучу, чтобы почтить память погибших во время российской оккупации. К нему присоединились лидеры Словакии, Словении, Хорватии и Молдовы: сообщается, что они примут участие в саммите, посвящённом годовщине освобождения Бучи.

Вчера, в 400-й день полномасштабного российского вторжения в Украину, накануне годовщины деоккупации Бучи, Украину посетили постоянные представители всех стран Евросоюза. На встрече среди прочего обсуждалась важность своевременной военной помощи Украине и стратегического сотрудничества для развития европейской обороны.

  • Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. По данным ООН, к концу марта 2023 года в результате боевых действий погиб 8401 мирный житель, 14 023 пострадали. Эти данные могут быть неполными.
  • К началу 2023 года в Украине завели более 50 тысяч дел по статье о нарушении законов и обычаев войны. Следователи установили имена более 200 подозреваемых. Пока осуждены около 20 человек, некоторые – заочно.

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