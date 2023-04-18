Время Свободы: "Пакет военных преступлений быстро растет"

Откровения наемников ЧВК "Вагнер" и визит Путина на оккупированные территории *** Виталий Манский об уехавших и оставшихся россиянах *** В США готовится к первому космическому запуску суперракета Илона Маска *** Украинский оркестр показывает на гастролях кадры разрушенного Харькова