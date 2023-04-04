Первый в истории Америки. Дональду Трампу предъявляют обвинения

Убийство "военкора" Владлена Татарского теперь квалифицируется как теракт;
Финляндия официально присоединилась к Североатлантическому союзу;
Журналисты независимых российских СМИ и официальные лица в Вашингтоне требуют освобождения сотрудника The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в России в шпионаже;
Начало работу виртуальное издательство Freedom Letters;
Центр "Досье" опубликовал интервью со сбежавшим из России капитаном ФСО, который обеспечивал секретную связь для Владимира Путина;
Как возбужденное против Дональда Трампа дело о выплате денег из предвыборного фонда порноактрисе может сказаться на его шансах быть вновь избранным президентом США?
Слушайте, подписывайтесь на телеграм-канал "Время Свободы"!
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.