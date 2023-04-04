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Время Свободы

Первый в истории Америки. Дональду Трампу предъявляют обвинения

Информационный дайджест "Время Свободы", 4 апреля

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Время Свободы - Темы дня 04.04.2023
by Радио Свобода

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Убийство "военкора" Владлена Татарского теперь квалифицируется как теракт;

Финляндия официально присоединилась к Североатлантическому союзу;

Журналисты независимых российских СМИ и официальные лица в Вашингтоне требуют освобождения сотрудника The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в России в шпионаже;

Начало работу виртуальное издательство Freedom Letters;

Центр "Досье" опубликовал интервью со сбежавшим из России капитаном ФСО, который обеспечивал секретную связь для Владимира Путина;

Как возбужденное против Дональда Трампа дело о выплате денег из предвыборного фонда порноактрисе может сказаться на его шансах быть вновь избранным президентом США?

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