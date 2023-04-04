Танки "Абрамс" будут доставлены в Украину "сравнительно скоро"

Обучение украинских военнослужащих боевым действиям на танках M1-A1 Abrams tanks ещё не начиналось, но оно начнётся "сравнительно скоро", заявил журналистам во вторник представитель министерства обороны США. "Мы продолжаем укомплектовывать танки необходимым оборудованием", сказал чиновник.

Со времени начала широкомасштабного вторжения России в Украину, американские инструкторы обучили более 7 000 украинских военнослужащих.

Вашингтон в минувшим январе согласился поставить танки Украине, что стало неожиданностью после заявлений о "слишком большой сложности" и "трудностях технического обслуживания" танков при их применении непосредственно на поле боя.

Администрация Байдена уступила давлению со стороны Германии, которая увязала свои поставки танков Leopard 2 с одновременными поставками Украине танков "Абрамс". Но США объявили, что подготовка их танков к отправке в Украину "потребует времени". По словам представителей США, в настоящее время на складах нет танковых "излишков".

Изначально США планировали отправить Украине 31 новый танк M1A2 Abrams, на производство и доставку которых мог уйти год или два. Но в конце марта Вашингтон решил, что Украина получит более старую модификацию Abrams - это позволит ускорить их освоение украинскими военными и передачу вооружённым силам Украины. Об этом сообщил телеканал CNN.