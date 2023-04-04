Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Танки "Абрамс" будут доставлены в Украину "сравнительно скоро"

Танк M1A2 "Abrams" направляется на огневые позиции на учениях в 2016 году в Грузии. Архив

Обучение украинских военнослужащих боевым действиям на танках M1-A1 Abrams tanks ещё не начиналось, но оно начнётся "сравнительно скоро", заявил журналистам во вторник представитель министерства обороны США. "Мы продолжаем укомплектовывать танки необходимым оборудованием", сказал чиновник.

Со времени начала широкомасштабного вторжения России в Украину, американские инструкторы обучили более 7 000 украинских военнослужащих.

Вашингтон в минувшим январе согласился поставить танки Украине, что стало неожиданностью после заявлений о "слишком большой сложности" и "трудностях технического обслуживания" танков при их применении непосредственно на поле боя.

Администрация Байдена уступила давлению со стороны Германии, которая увязала свои поставки танков Leopard 2 с одновременными поставками Украине танков "Абрамс". Но США объявили, что подготовка их танков к отправке в Украину "потребует времени". По словам представителей США, в настоящее время на складах нет танковых "излишков".

Изначально США планировали отправить Украине 31 новый танк M1A2 Abrams, на производство и доставку которых мог уйти год или два. Но в конце марта Вашингтон решил, что Украина получит более старую модификацию Abrams - это позволит ускорить их освоение украинскими военными и передачу вооружённым силам Украины. Об этом сообщил телеканал CNN.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG