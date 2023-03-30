Украинские военные завершили в США знакомство с системами "Пэтриот"

Группа из 65 украинских военнослужащих завершила обучение обращению с американскими системами ПВО "Пэтриот" на базе Форт-Силли в штате Оклахома. Об этом заявил в четверг представитель Пентагона.

По его словам, украинские военные вернулись в Европу, где сейчас проходят слаживание с другой группой военнослужащих, проходившими обучение там.

В связи с быстрым прохождением украинскими военными обучения США ранее заявили, что поставят системы "Пэтриот" раньше, чем первоначально планировалось. В Минобороны США говорят, что системы ПВО могут быть развёрнуты в Украине уже через несколько недель. По возвращении домой украинские военные смогут передать свой опыт дальше, став тренерами для других своих коллег, - отмечает "Голос Америки". Кроме США, такие системы передадут Украине также Германия и Нидерланды.

Также, по словам представителя Пентагона, в ближайшее время завершится обучение около 4 тысяч украинских военных в составе двух бригад, одна из которых будет оснащена БМП "Брэдли", а вторая - боевой бронированной машиной "Страйкер".

О предстоящих поставках систем "Пэтриот" Украине США объявили в конце 2022 года.