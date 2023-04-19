Время Свободы: "Яшин готов уступить место в тюрьме Путину"

Речь Яшина в суде * Новосибирского ученого преследуют за надпись "Путин капут" * Экологический фонд "Беллона" признан в России нежелательным * В Москве "цифровой ГУЛаг" не даст призывникам скрыться * Путин побывал где-то на оккупированных территориях * Трудная судьба украинского зерна за границей