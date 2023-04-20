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Лицом к событию. "Русские, вы нас предали!"

Лицом к событию. "Русские, вы нас предали!"
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Лицом к событию. "Русские, вы нас предали!"

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Как готовятся к украинскому контрнаступлению оккупационные власти захваченных территорий? В эфире программы "Лицом к событию" обсуждают руководитель телеканала "Мариупольское ТВ" Николай Осыченко, публицист Леонид Швец, военный эксперт Алексей Мельник

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