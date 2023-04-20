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Время Свободы: Йенс Столтенберг в Киеве

Время Свободы: Йенс Столтенберг в Киеве
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Время Свободы: Йенс Столтенберг в Киеве

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– Генеральный Секретарь НАТО Йенс Столтенберг ведет переговоры в Киеве – «Я встала на сторону света». Певица Светлана Лобода не хочет иметь ничего общего с Россией – Неизвестные материалы о жизни Валерии Новодворской в документальном фильме «Белое пальто»

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