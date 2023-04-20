Время Свободы: Россия бомбит Белгород

Взрыв авиационной бомбы в Белгороде *** Как российская пропаганда исказила историю украинского подростка, усыновленного Марией Львовой-Беловой *** Почему эксперты называют успешными испытания корабля Starship, несмотря на его взрыв через 4 минуты после пуска?
Другие материалы
-
20 апреля 2023
Время Свободы: Йенс Столтенберг в Киеве
-
19 апреля 2023
Время Свободы: "Яшин готов уступить место в тюрьме Путину"
-
18 апреля 2023
Время Свободы: "Пакет военных преступлений быстро растет"
-
17 апреля 2023
Время Свободы: "Мрачный поворот, к которому привела борьба"
-
-