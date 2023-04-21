Время Свободы: Россия бомбит Белгород

Взрыв авиационной бомбы в Белгороде *** Как российская пропаганда исказила историю украинского подростка, усыновленного Марией Львовой-Беловой *** Почему эксперты называют успешными испытания корабля Starship, несмотря на его взрыв через 4 минуты после пуска?