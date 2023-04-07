Вечно живой. Проект "политический алгоритм Владимир Жириновский"

Обвинение требует для оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы 25 лет лишения свободы;
Кладбище для убитых «вагнеровцев» в Краснодарском крае;
Евгений Пригожин отправляет раненых наемников из ЧВК Вагнер в специально снятые гостиницы в Анапе и других курортных городах – расследование Радио Свобода;
Известные артисты и писатели приняли участие во флэш-мобе в поддержку Маши и Алексея Москалевых;
Президенту Франции Эммануэлю Макрону и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не удалось убедить председателя КНР Си Цзиньпина осудить российскую агрессию против Украины;
Роберт Кеннеди намерен баллотироваться в президенты США;
Александр Кержаков уехал из России;
Леонид Слуцкий анонсировал проект «политический алгоритм Жириновский»;
Валентина Матвиенко выступила против засилья иностранных слов в русском языке.
Слушайте, подписывайтесь на телеграм-канал "Время Свободы"!
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.