Вечно живой. Проект "политический алгоритм Владимир Жириновский"

Обвинение требует для оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы 25 лет лишения свободы;

Кладбище для убитых «вагнеровцев» в Краснодарском крае;

Евгений Пригожин отправляет раненых наемников из ЧВК Вагнер в специально снятые гостиницы в Анапе и других курортных городах – расследование Радио Свобода;

Известные артисты и писатели приняли участие во флэш-мобе в поддержку Маши и Алексея Москалевых;

Президенту Франции Эммануэлю Макрону и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не удалось убедить председателя КНР Си Цзиньпина осудить российскую агрессию против Украины;

Роберт Кеннеди намерен баллотироваться в президенты США;

Александр Кержаков уехал из России;

Леонид Слуцкий анонсировал проект «политический алгоритм Жириновский»;

Валентина Матвиенко выступила против засилья иностранных слов в русском языке.

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