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Время Свободы

Война имперского реванша. Природа агрессии России против Украины

Валерий Герасимов, Владимир Путин и Сергей Шойгу

Информационный дайджест "Время Свободы", 6 апреля

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Время Свободы - Темы дня 6.04.2023
by Радио Свобода

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Владимир Зеленский в ходе визита в Варшаву призвал страны Запада продолжать безоговорочную поддержку Украины;

Историк и культуролог Александр Эткинд – о природе российской агрессии против Украины;

Ответственность за убийство "военкора" Владлена Татарского взяла на себя группировка "Национальная республиканская армия";

Адвокат к обвиняемому в России в шпионаже журналисту WSJ Эвану Гершковичу был допущен только на пятый день после его ареста;

Продолжается конфликт вокруг Киево-Печерской лавры.

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