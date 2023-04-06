Война имперского реванша. Природа агрессии России против Украины

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Историк и культуролог Александр Эткинд – о природе российской агрессии против Украины;
Ответственность за убийство "военкора" Владлена Татарского взяла на себя группировка "Национальная республиканская армия";
Адвокат к обвиняемому в России в шпионаже журналисту WSJ Эвану Гершковичу был допущен только на пятый день после его ареста;
Продолжается конфликт вокруг Киево-Печерской лавры.
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