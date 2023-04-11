Мобилизационная петля. Дума узаконивает "электронные повестки"

Оппозиционный российский политик Владимир Кара-Мурза выступил в суде с последним словом, приговор по его делу ожидается 17 апреля;

Украина и Россия провели очередной обмен военнопленными;

Дума намерена узаконить так называемые "электронные повестки" с требованием явиться в военкомат;

Продолжается расследование утечки в интернет секретных документов Пентагона;

Заседание Совета Безопасности ООН по проблеме нарушения соглашений об экспорте оружия;

Судьи в Грузии, которых американский Госдепартамент считает виновными в "политической коррупции", не согласны с этими обвинениями.

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