Мобилизационная петля. Дума узаконивает "электронные повестки"

Оппозиционный российский политик Владимир Кара-Мурза выступил в суде с последним словом, приговор по его делу ожидается 17 апреля;
Украина и Россия провели очередной обмен военнопленными;
Дума намерена узаконить так называемые "электронные повестки" с требованием явиться в военкомат;
Продолжается расследование утечки в интернет секретных документов Пентагона;
Заседание Совета Безопасности ООН по проблеме нарушения соглашений об экспорте оружия;
Судьи в Грузии, которых американский Госдепартамент считает виновными в "политической коррупции", не согласны с этими обвинениями.
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