Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Время Свободы

Мобилизационная петля. Дума узаконивает "электронные повестки"

.

Информационный дайджест "Время Свободы", 11 апреля

Embed
Время Свободы - Темы дня 11.04.2023
by Радио Свобода

No media source currently available

0:00 0:27:00 0:00
Скачать медиафайл

Оппозиционный российский политик Владимир Кара-Мурза выступил в суде с последним словом, приговор по его делу ожидается 17 апреля;

Украина и Россия провели очередной обмен военнопленными;

Дума намерена узаконить так называемые "электронные повестки" с требованием явиться в военкомат;

Продолжается расследование утечки в интернет секретных документов Пентагона;

Заседание Совета Безопасности ООН по проблеме нарушения соглашений об экспорте оружия;

Судьи в Грузии, которых американский Госдепартамент считает виновными в "политической коррупции", не согласны с этими обвинениями.

Слушайте, подписывайтесь на телеграм-канал "Время Свободы"!

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG