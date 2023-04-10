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Время Свободы

Шпроты "За Родину" и опальные артисты. Чудеса "русского Дубая"

Информационный дайджест "Время Свободы", 10 апреля

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Время Свободы - Темы дня 10.04.2023
by Радио Свобода

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Можно ли быть уверенным в подлинности документов Пентагона под грифом "секретно", опубликованных в российском сегменте социальных сетей?

Курс рубля по отношению к евро и доллару пробил психологическую отметку в 90 рублей за евро и 80 рублей за доллар;

Почему Дубай стал любимым местом для попавших под международные санкции российских чиновников и членов их семей.

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