Шпроты "За Родину" и опальные артисты. Чудеса "русского Дубая"

Можно ли быть уверенным в подлинности документов Пентагона под грифом "секретно", опубликованных в российском сегменте социальных сетей?
Курс рубля по отношению к евро и доллару пробил психологическую отметку в 90 рублей за евро и 80 рублей за доллар;
Почему Дубай стал любимым местом для попавших под международные санкции российских чиновников и членов их семей.
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