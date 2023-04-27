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Время Свободы: Террор продолжается. Российская ракета попала в жилой дом в Умани

Время Свободы: Террор продолжается. Российская ракета попала в жилой дом в Умани
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Время Свободы: Террор продолжается. Российская ракета попала в жилой дом в Умани

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Ракетный удар по Украине***ПАСЕ признала депортацию украинских детей геноцидом***Закрытие Радио Азаттык***Увольнение Такера Карлсона с FOX NEWS***Приговор организатору пророссийских митингов в Праге***Задержание Елены Блиновской .

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