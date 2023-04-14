Россия Витали Квадрата. Самый известный доносчик в стране

ФБР США арестовала предполагаемого виновника крупнейшей за многие годы утечки секретных документов Пентагона;

В Фонде борьбы с коррупцией считают смехотворными обвинения ФСБ в адрес соратников Алексея Навального в причастности к организации убийства «военкора» Владлена Татарского;

Партия «Яблоко» подала заявку на проведение в Ленинградской области митинга протеста против принятия закона об «электронных повестках;

«Доносчик номер один» в России Виталий Бородин пожаловался в Роскомнадзор на ведущего НТВ Андрея Норкина;

Умер кинокритик Юрий Богомолов.