Россия Витали Квадрата. Самый известный доносчик в стране

ФБР США арестовала предполагаемого виновника крупнейшей за многие годы утечки секретных документов Пентагона;
В Фонде борьбы с коррупцией считают смехотворными обвинения ФСБ в адрес соратников Алексея Навального в причастности к организации убийства «военкора» Владлена Татарского;
Партия «Яблоко» подала заявку на проведение в Ленинградской области митинга протеста против принятия закона об «электронных повестках;
«Доносчик номер один» в России Виталий Бородин пожаловался в Роскомнадзор на ведущего НТВ Андрея Норкина;
Умер кинокритик Юрий Богомолов.
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