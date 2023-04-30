"Отрывки из 60-х" - новая глава воспоминаний Александра Горянина. Во 2-й части - Алфавит инакомыслия: Александр Подрабинек.
Ведущий Иван Толстой поднимает острые, часто болезненные, вопросы русского культурного процесса: верны ли устоявшиеся стереотипы, справедливы ли оценки, заслуженно ли вознесены и несправедливо ли забыты те или иные деятели культуры?
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