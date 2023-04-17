Навальный назвал приговор Кара-Мурзе бессовестным и фашистским

Находящийся в колонии российский оппозиционер Алексей Навальный назвал вынесенный в понедельник Московским городским судом приговор общественному деятелю Владимиру Кара-Мурзе "незаконным, бессовестным и просто-напросто фашистским".

Кара-Мурза был признан виновным в государственной измене, в распространении так называемых фейков о российской армии и в сотрудничестве с нежелательной организацией и приговорён к 25 годам лишения свободы. Это самый большой срок лишения свободы по политическим обвинениям в новейшей истории России.

Навальный, выступая в понедельник на заседании суда по своему иску к колонии, сказал, что "глубоко возмущён" приговором Кара-Мурзе, высказал мнение, что он осуждён по политическим мотивам и выразил поддержку его семье.

Навальный также напомнил о том, что на Кара-Мурзу ранее было дважды совершено покушение - он, как и сам Навальный, пережил отравление. "Срок, который он получил, это месть за то, что он в своё время не умер, пережив 2 отравления, которые были совершены, очевидно, и это уже доказано, сотрудниками ФСБ России" - сказал Навальный. О предполагаемой причастности ФСБ к отравлениям Навального, Кара-Мурзы и ряда других российских оппозиционеров ранее говорилось в расследованиях Bellingcat.

Владимир Кара-Мурза-младший был арестован в апреле прошлого года. Сначала его обвинили в распространении фейков о российской армии, впоследствии добавилось обвинение в госизмене. Обвинения связаны, помимо прочего, с антивоенными выступлениями политика. Процесс проходил в закрытом режиме, поскольку материалы уголовного дела засекречены.

Сам Кара-Мурза, комментируя приговор, сказал: "25 лет – это высший балл, который я мог получить за то, что я делал, во что я верю как гражданин, как патриот, как политик. Значит, я делал все правильно", – передала слова Кара-Мурзы его адвокат Мария Эйсмонт. Вины в предъявленных обвинениях он не признал. При этом он отказался просить суд об оправдании. Адвокаты заявили, что подадут апелляцию.