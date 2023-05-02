Дороги к свободе. Испытание для Молдовы

Почему российское влияние в Гагаузии все еще является определяющим фактором политики и жизни людей? Каковы проблемы и последствия выборов в Гагаузской автономии? Собеседники Виталия Портникова – украинский политолог Сергей Герасимчук и молдавский журналист Михаил Сиркели.
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