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Человек имеет право

Человек имеет право. Конституция и разговоры о войне

Человек имеет право. Конституция и разговоры о войне
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Человек имеет право. Конституция и разговоры о войне

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Жалобы на статью о "дискредитации армии" дошли до Конституционного суда. Госдума готовит поправки, разрешающие убивать безнадзорных животных.

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