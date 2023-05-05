Лицом к событию. "Я тебя сейчас убью..."

Едва ли не еженедельно в России появляются новости о пьяных драках и других конфликтах с участием военных, вернувшихся с войны в Украине. Всплески насилия могут быть связаны с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) у военных, полагают эксперты.
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