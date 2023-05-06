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Космический аутсайдер. Артемий Троицкий работает для грядущего мира

Космический аутсайдер. Артемий Троицкий работает для грядущего мира
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Космический аутсайдер. Артемий Троицкий работает для грядущего мира

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Артемий Троицкий знакомит нас с чудаковатым творцом из Швейцарии по имени Кристиан Пфлюгер. Уже сорок лет он методично выпускает на пластинках странные произведения в стиле outsider art. Всё у Пфлюгера записано на клавишных с компьютером и всё навеяно Kraftwerk и electro-pop типа minimal wave.

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