Космический аутсайдер. Артемий Троицкий работает для грядущего мира

Артемий Троицкий знакомит нас с чудаковатым творцом из Швейцарии по имени Кристиан Пфлюгер. Уже сорок лет он методично выпускает на пластинках странные произведения в стиле outsider art. Всё у Пфлюгера записано на клавишных с компьютером и всё навеяно Kraftwerk и electro-pop типа minimal wave.