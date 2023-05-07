Наследие Сефарада: Вклад евреев в культуру Испании. В 2-й части - Неуслышанный пророк: Судьба социолога и журналиста Александра Кулишера.
Ведущий Иван Толстой поднимает острые, часто болезненные, вопросы русского культурного процесса: верны ли устоявшиеся стереотипы, справедливы ли оценки, заслуженно ли вознесены и несправедливо ли забыты те или иные деятели культуры?
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