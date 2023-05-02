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Дороги к свободе
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Дороги к свободе. Кремль, Украина и 9 мая

Дороги к свободе. Кремль, Украина и 9 мая
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Дороги к свободе. Кремль, Украина и 9 мая

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Как меняется отношение к 9 мая в Украине и России? Каковы перспективы завершения войны? Собеседники Виталия Портникова – украинский публицист Антон Борковский и российский политолог, кандидат физико-математических наук Андрей Пионтковский.

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