Ядерная скрепа. Новые откровения Дмитрия Медведева

Будут ли использоваться для наступления ВСУ плацдармы на левом берегу Днепра, которые уже сейчас контролирует украинская армия;

США, ЕС и многие другие страны обвинили в лицемерии Сергея Лаврова, заявившего на Совете Безопасности ООН о том, что Россия выступает за нормализацию обстановки в мире;

Бывший сотрудник МВД России Сергей Ведель приговорен к 7 годам колонии за телефонные разговоры о войне в Украине;

Дмитрий Песков прокомментировал слухи о том, что его сын служил в ЧВК "Вагнер";

Ближайший соратник Нурсултана Назарбаева Карим Масимов, возглавлявший Комитет национальной безопасности Казахстана, приговорен к 18 годам лишения свободы;

Подготовка к парадам 9 мая в России.