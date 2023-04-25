Ядерная скрепа. Новые откровения Дмитрия Медведева

Будут ли использоваться для наступления ВСУ плацдармы на левом берегу Днепра, которые уже сейчас контролирует украинская армия;
США, ЕС и многие другие страны обвинили в лицемерии Сергея Лаврова, заявившего на Совете Безопасности ООН о том, что Россия выступает за нормализацию обстановки в мире;
Бывший сотрудник МВД России Сергей Ведель приговорен к 7 годам колонии за телефонные разговоры о войне в Украине;
Дмитрий Песков прокомментировал слухи о том, что его сын служил в ЧВК "Вагнер";
Ближайший соратник Нурсултана Назарбаева Карим Масимов, возглавлявший Комитет национальной безопасности Казахстана, приговорен к 18 годам лишения свободы;
Подготовка к парадам 9 мая в России.
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