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Время Свободы

Артиллерист-фантом. Служил ли у Пригожина Песков-младший?

Информационный дайджест "Время Свободы", 24 апреля

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Время Свободы - Темы дня 24.04.2023
by Радио Свобода

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Как с российского бомбардировщика могли упасть на Белгород сразу две управляемые бомбы, одна из которых не разорвалась;

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, сотрудникам российских СМИ в получении американских виз было отказано;

Из Германии выслана большая группа российских дипломатов, которых власти ФРГ считают сотрудниками разведки;

МИД КНР отреагировал на слова посла Китая в Париже об отсутствии договоров, закрепляющих суверенитет бывших советских республик;

Действительно ли сын Дмитрия Пескова провел полгода в Украине в составе артиллерийского подразделения ЧВК Вагнер?

Певица Валерия спела с Иосифом Кобзоном.

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