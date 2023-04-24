Артиллерист-фантом. Служил ли у Пригожина Песков-младший?

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, сотрудникам российских СМИ в получении американских виз было отказано;

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МИД КНР отреагировал на слова посла Китая в Париже об отсутствии договоров, закрепляющих суверенитет бывших советских республик;

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