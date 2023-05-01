В Узбекистане на референдуме одобрили поправки к Конституции страны

В Узбекистане на состоявшемся вчера референдуме одобрили поправки к Конституции страны. По предварительным данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), за реформы Основного закона высказались более 90 процентов участников голосования, чуть более девяти процентов были против. Явка превысила 84 процента.



Среди одобренных поправок – увеличение президентского срока с пяти до семи лет. В связи с этим президентские сроки нынешнего президента Шавката Мирзиёева, который находится у власти с 2016 года, "обнулятся", что даст ему возможность ещё дважды избираться на пост главы государства до 2040 года, когда ему исполнится 83 года. Полномочия президента также будут расширены.

По новой Конституции Узбекистан провозглашается социальным, правовым и светским государством. Ранее этих понятий в Основном законе страны не было. Число членов Сената будет сокращено со 100 до 65 человек. Смертная казнь запрещается. Поправки также предусматривают запрет выдачи гражданина страны иностранному государству. В новой редакции документа прописана обязанность государства обеспечивать гражданам минимальную зарплату, жильё и медицинскую помощь, а также доступ в интернет. Расширены пункты о равных правах мужчин и женщин, запрет на принудительный детский труд, ответственность за вмешательство в работу СМИ

Власти Узбекистана признали референдум состоявшимся. Как сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны Бахром Кучкаров, на отдельных участках были отмечены нарушения, "не влияющие на исход голосования". Среди них, в частности, несвоевременное вывешивание списков избирателей, отсутствие трафаретов Брайля для незрячих избирателей, а также нахождение в кабинах для тайного голосования членов семьи голосующих.

Конституция Узбекистана была принята 8 декабря 1992 года на сессии Верховного Совета республики. За прошедшее время в Основной закон страны поправки вносились 15 раз.

С инициативой нынешней реформы Мирзиёев выступил в декабре 2021 года.