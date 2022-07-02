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Глава Узбекистана предложил сохранить суверенный статус Каракалпакстана

Протесты в Нукусе 1 июля

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, прибывший в субботу в столицу автономной республики Каракалпакстан Нукус, предложил сохранить в Конституции страны пункт о суверенитете автономии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

В телеграм-канале он отметил, что глава государства опирается, в том числе, на анализ мнений жителей Каракалпакстана, а также учитывает то, что процесс обсуждения изменений в Основной закон ещё продолжается.

Ранее в субботу о том, что Мирзиеев отправился в Каракалпакстан, где пятницу прошли крупные демонстрации против предложенных в Конституцию поправок, сообщил "Интерфакс со ссылкой на источник в его администрации. "Президент вылетел в Нукус из-за того, что вчера там были незаконные демонстрации", – сказал источник агентства, отметив, что позднее появятся официальные сообщения о пребывании Мирзиеева в регионе.

Узбекская служба Радио Свобода со ссылкой на данные сервиса Flightradar24 написала и о поездке в Нукус Мирзиеева, и о том, что в регион направился самолет премьера Абдуллы Арипова.

1 июля МВД Узбекистана распространило заявление о том, что в
Нукусе прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в
Конституцию страны. Чтобы не допустить нарушения общественного порядка, были задействованы силы и средства правоохранительных органов, отметили в ведомстве.

В заявлении на сайта парламента автономии была опубликована информация о задержании группы организаторов массовых беспорядков, оказавших активное сопротивление, и о том, что они обвиняются в попытке захвата органов власти. Также в тексте упоминались "попытки отдельных нездоровых внешних сил из-за рубежа повлиять на развитие ситуации в Каракалпакстане".

Получение точной информации из региона затруднено в связи с ограничениями, либо перебоями в работе интернета и телефонной связи.

Узбекская служба Радио Свобода пишет, что протестные выступления в Каракалпакстане начались после публикации проекта поправок к Конституции. Новая редакция была вынесена на общественное обсуждение 26 июня. В ней исключается суверенитет Республики Каракалпакстан и право её населения на отделение на основе всеобщего референдума. Местные медиа, которые цитируют правительственные источники, писали, что поправки были одобрены законодателями как в самой республике, так и в Ташкенте - в связи с "многочисленными просьбами определить Каракалпакстан как неделимую часть Узбекистана".

Накануне сообщалось о протестах в ряде городов Каракалпакстана: в Нукусе, Чимбае, Муйнаке. В столице региона жители устроили несколько шествий, после чего собрались на территории центрального дехканского рынка. По ряду сведений, на улицах Нукуса в пятницу собрались по меньшей мере сотни людей с флагами Каракалпакской республики.

Республика Каракалпакстан – крупнейший регион Узбекистана, занимающий 40% территории страны. Там проживают почти два миллиона человек.

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