Украина-Израиль: где красные линии?

Решится ли Израиль поставлять Украине свои зенитно-ракетные комплексы? Каковы красные линии Израиля в российско-украинской войне? Собеседник Виталия Портникова - Михаэль Бродский, посол Израиля в Украине.
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