Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости - мир

Украина получит оружие и боеприпасы из американских арсеналов

Реактивные системи залпового огня HIMARS. Запорожское направление. Фото Генштаба ВСУ, обнародованное 4 июля 2022 года

Это 37-й пакет американской военной помощи Украине

Соединенные Штаты выделят Украине очередной пакет военной помощи на сумму 300 миллионов долларов. Это в основном боеприпасы и вооружение необходимое для проведения планируемого Украиной наступления, сообщили во вторник американские представители. Официально об этом решении должно быть объявлено в среду.

Украинская армия получит управляемые ракеты для систем HIMARS, снаряды для гаубиц, миноменты. противотанковые гранатометы. Впервые в пакет помощи включены авиационные ракеты Hydra, предназначенные для уничтожения живой силы и техники противника. Эти вооружения и боеприпасы находятся в арсеналах американской армии и должны быть доставлены в Украину в ближайшее время. Украина также получит грузовики, тягачи, запчасти и другое оборудование.

Как пишет издание Air Force Times, это тридцать седьмой пакет военной помощи, предоставленный Соединенными Штатами Украине после начала российского вторжения в феврале прошлого года. Ее объем приближается к 36 миллардам долларов.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG