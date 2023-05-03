Украина получит оружие и боеприпасы из американских арсеналов

Соединенные Штаты выделят Украине очередной пакет военной помощи на сумму 300 миллионов долларов. Это в основном боеприпасы и вооружение необходимое для проведения планируемого Украиной наступления, сообщили во вторник американские представители. Официально об этом решении должно быть объявлено в среду.

Украинская армия получит управляемые ракеты для систем HIMARS, снаряды для гаубиц, миноменты. противотанковые гранатометы. Впервые в пакет помощи включены авиационные ракеты Hydra, предназначенные для уничтожения живой силы и техники противника. Эти вооружения и боеприпасы находятся в арсеналах американской армии и должны быть доставлены в Украину в ближайшее время. Украина также получит грузовики, тягачи, запчасти и другое оборудование.

Как пишет издание Air Force Times, это тридцать седьмой пакет военной помощи, предоставленный Соединенными Штатами Украине после начала российского вторжения в феврале прошлого года. Ее объем приближается к 36 миллардам долларов.