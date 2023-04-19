США выделят Украине новый пакет военной помощи в $325 миллионов

Президент США Джо Байден сообщил о выделении Украине нового пакета военной помощи объёмом в 325 миллионов долларов. Об этом сообщает пресс-служба Белого Дома.
В этот пакет войдут боеприпасы для систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковые мины, патроны для стрелкового оружия и другие боевые средства, а также охранное оборудование. Кроме того, часть средств будет потрачена на обучение украинских военных.
- С момента начала полномасштабного российского вооружённого вторжения в Украину в конце февраля 2022 года общий объём американской помощи Киеву в сфере безопасности превысил 35 миллиардов долларов. Американские власти подчёркивают, что готовы поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
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