Законы готовятся. Как ЕС будет распоряжаться российскими активами

Евгений Пригожин пригрозил вывести подразделения ЧВК Вагнер из Бахмута 10 мая, если не будут выполнены его требования по снабжению боеприпасами;

Европейский союз готовит законы, которые позволят использовать замороженные российские активы для финансирования послевоенного восстановления Украины;

Женя Беркович и Светлана Петрийчук стали обвиняемыми по уголовного дела по статье об оправдании терроризма;

В Лондоне в субботу состоится коронация Карла III.

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