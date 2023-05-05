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Время Свободы

Законы готовятся. Как ЕС будет распоряжаться российскими активами

Информационный дайджест "Время Свободы", 5 мая

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Время Свободы - Темы дня 5.05.2023
by Радио Свобода

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Евгений Пригожин пригрозил вывести подразделения ЧВК Вагнер из Бахмута 10 мая, если не будут выполнены его требования по снабжению боеприпасами;

Европейский союз готовит законы, которые позволят использовать замороженные российские активы для финансирования послевоенного восстановления Украины;

Женя Беркович и Светлана Петрийчук стали обвиняемыми по уголовного дела по статье об оправдании терроризма;

В Лондоне в субботу состоится коронация Карла III.

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