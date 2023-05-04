"Не нужна нам ни ваша гордость, ни ваш потаенный стыд". Дело Жени Беркович

В ночь на среду Кремль атаковали 2 беспилотника, Украина свою причастность к этой атаке отрицает;

Украина надеется на поставки странами НАТО современных боевых самолетов, ЕС обещает предоставить ВСУ не менее миллиона снарядов в течение ближайших 12 месяцев;

В России возбуждено первое уголовное дело по факту постановки драматического спектакля;

4 мая – день «Звездных войн».

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