Фанайлова: Вавилон Москва. 1. Русская культура, антиколониальные практики. 2. Русская культура после Бучи

Вавилон Москва. Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи инстаграма. 1. Писатели Восточной Европы и Балтии в Москве, архив 2009. 2. Украинский и русский взгляд на деколонизацию культуры России, конференция "Историк перед лицом катастрофы"