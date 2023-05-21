Фанайлова: Вавилон Москва. 1. Русская культура, антиколониальные практики. 2. Русская культура после Бучи
Вавилон Москва. Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи инстаграма. 1. Писатели Восточной Европы и Балтии в Москве, архив 2009. 2. Украинский и русский взгляд на деколонизацию культуры России, конференция "Историк перед лицом катастрофы"
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