"Семерка", Зеленский и истребители

Почему союзники решили поставить Украине истребители F-16? Зачем России ночные обстрелы украинских городов? Собеседники Виталия Портникова - Владислав Селезнев, украинский военный эксперт, полковник Вооруженных Сил Украины и Юрий Федоров, российский военно-политический эксперт.
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