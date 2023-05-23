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"Семерка", Зеленский и истребители

"Семерка", Зеленский и истребители
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"Семерка", Зеленский и истребители

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Почему союзники решили поставить Украине истребители F-16? Зачем России ночные обстрелы украинских городов? Собеседники Виталия Портникова - Владислав Селезнев, украинский военный эксперт, полковник Вооруженных Сил Украины и Юрий Федоров, российский военно-политический эксперт.

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