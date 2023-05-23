"Семерка", Зеленский и истребители

Почему союзники решили поставить Украине истребители F-16? Зачем России ночные обстрелы украинских городов? Собеседники Виталия Портникова - Владислав Селезнев, украинский военный эксперт, полковник Вооруженных Сил Украины и Юрий Федоров, российский военно-политический эксперт.