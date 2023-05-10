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Время Свободы

"Кинжал" об колено. "Пэтриот" сбил в Украине "несбиваемую" ракету

Информационный дайджест "Время Свободы", 10 мая

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Время Свободы - Темы дня 10.05.2023
by Радио Свобода

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Пентагон подтвердил, что переданная Украине система ПВО "Пэтриот" сбила сверхзвуковую ракету "Кинжал";

Российским пропагандистам рекомендовано не занижать возможные последствия контрнаступления ВСУ;

Странное поведение Александра Лукашенко на параде в Москве;

Уже более 20 человек погибли в результате сильных лесных пожаров в России;

Украинские журналисты удостоены Пулитцеровской премии.

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