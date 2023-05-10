"Кинжал" об колено. "Пэтриот" сбил в Украине "несбиваемую" ракету

1 Путин под прикрытием "коллег" и другие приколы праздника

2 Борис Гройс: "Россия поставила себя в невозможную ситуацию"

3 Нет войны, не будет и победы. Что ждет Россию в ближайшие годы

4 День победы и беды России

5 Кто, кем и почему забыт. Андрей Остальский – о дне памяти