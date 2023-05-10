"Кинжал" об колено. "Пэтриот" сбил в Украине "несбиваемую" ракету

Пентагон подтвердил, что переданная Украине система ПВО "Пэтриот" сбила сверхзвуковую ракету "Кинжал";
Российским пропагандистам рекомендовано не занижать возможные последствия контрнаступления ВСУ;
Странное поведение Александра Лукашенко на параде в Москве;
Уже более 20 человек погибли в результате сильных лесных пожаров в России;
Украинские журналисты удостоены Пулитцеровской премии.
Слушайте, подписывайтесь на телеграм-канал "Время Свободы"!
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.