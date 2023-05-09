"Никогда снова" против "Можем повторить". Кто и как отмечает 9 мая

Российская армия 9 мая выпустила по Киеву и другим городам Украины более двух десятков крылатых ракет;

Владимир Зеленский предложил перенести в Украине празднование Дня победы над нацизмом с 9 на 8 мая;

По словам Евгения Пригожина, подразделение министерства обороны России бросило свои позиции в Бахмуте;

Почему Никол Пашинян и лидеры еще нескольких постсоветских государств в последний момент решили присутствовать на военном параде на Красной площади;

Как отмечали в этом году 9 мая в странах Европы.

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