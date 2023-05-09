Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Время Свободы

"Никогда снова" против "Можем повторить". Кто и как отмечает 9 мая

Информационный дайджест "Время Свободы", 9 мая

Embed
Время Свободы - Темы дня 9.05.2023
by Радио Свобода

No media source currently available

0:00 0:27:00 0:00
Скачать медиафайл

Российская армия 9 мая выпустила по Киеву и другим городам Украины более двух десятков крылатых ракет;

Владимир Зеленский предложил перенести в Украине празднование Дня победы над нацизмом с 9 на 8 мая;

По словам Евгения Пригожина, подразделение министерства обороны России бросило свои позиции в Бахмуте;

Почему Никол Пашинян и лидеры еще нескольких постсоветских государств в последний момент решили присутствовать на военном параде на Красной площади;

Как отмечали в этом году 9 мая в странах Европы.

Слушайте, подписывайтесь на телеграм-канал "Время Свободы"!

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG