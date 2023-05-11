"Не ждали такой поддержки Киева НАТО". Песков о провале в Украине

В ходе боевых действий в Украине российские войска вновь стали применять запрещенные фосфорные боеприпасы;

Дмитрий Песков заявил, что Россия "не ведет войну", и что в Кремле не ожидали, что НАТО окажет Украине такую военную и финансовую поддержку;

Школьный учитель Никита Тушканов приговорен к 5 с половиной годам колонии за пост, в котором он назвал взрыв Крымского моста "подарочком путлеру";

Дело Евгения Ройзмана;

Решение Владимира Путина отменить визовый режим с Грузией и восстановить с ней прямое авиасообщение вызвало возмущение у многих грузинских граждан;

Бывший президент США Дональд Трамп признан судом виновным в сексуальных домогательствах и клевете;

Александр Розенбаум высказался в поддержку Беркович и Петрийчук, а Владимир Соловьев возмущен возвращением в Россию Пугачевой.

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