"Не ждали такой поддержки Киева НАТО". Песков о провале в Украине

В ходе боевых действий в Украине российские войска вновь стали применять запрещенные фосфорные боеприпасы;
Дмитрий Песков заявил, что Россия "не ведет войну", и что в Кремле не ожидали, что НАТО окажет Украине такую военную и финансовую поддержку;
Школьный учитель Никита Тушканов приговорен к 5 с половиной годам колонии за пост, в котором он назвал взрыв Крымского моста "подарочком путлеру";
Дело Евгения Ройзмана;
Решение Владимира Путина отменить визовый режим с Грузией и восстановить с ней прямое авиасообщение вызвало возмущение у многих грузинских граждан;
Бывший президент США Дональд Трамп признан судом виновным в сексуальных домогательствах и клевете;
Александр Розенбаум высказался в поддержку Беркович и Петрийчук, а Владимир Соловьев возмущен возвращением в Россию Пугачевой.
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