Красноярский бизнесмен Быков получил 11 лет по второму уголовному делу

В Красноярске суд назначил 11 лет лишения свободы предпринимателю и политику Анатолию Быкову по делу о подстрекательстве к убийству бизнесмена Андрея Неколова в 2005 году. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу суда. С учетом действующего приговора в отношении Быкова, суд назначил 17 лет колонии строгого режима.
Прокурор просил с учетом действующего приговора Быкова - 18 лет колонии.
По версии следствия, Быков подстрекал своего знакомого Александра Живицу к убийству бывшего главы краевой федерации бокса Андрея Грабовского и предпринимателя Андрея Неколова. Грабовский выжил после покушения в 2004 году. Быков избежал наказания по делу о покушении на Грабовского, поскольку срок давности истек.
Неколов был учредителем фирмы по утилизации промышленных отходов, конкурирующей с предприятием Быкова. Следствие считает, что в 2004 году Быков поручил Александру Живице убийство конкурента. За это Живице обещали 50 тысяч долларов. В октябре 2004 года Неколов выжил после нападения. Он был убит только в январе 2005 года из пистолета ТТ. Из-за затягивания сроков убийства Быков, по версии следователей, заплатил киллеру только пятую часть гонорара.
Согласно приговору Быков также обязан заплатить 10 миллионов рублей родственникам Грабовского и Неколова.
Быков вину отрицает.
- 7 сентября 2021 в отношении Быкова на основании вердикта присяжных заседателей был вынесен обвинительный приговор. Его признали виновным в убийстве жителей Красноярска Наумова и Войтенко в 1994 году и осудили на 13 лет исправительной колонии общего режима.
- Анатолий Быков входил в совет директоров Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ), был его совладельцем. В 2002 году он был осужден за организацию покушения на криминального авторитета Вилора Струганова, известного как Паша Цветомузыка. Мещанский суд Москвы приговорил его к шести с половиной годам условного заключения.
- С 1997 по 2016 год Быков, которому принадлежат бизнес-активы в Красноярском крае, избирался депутатом Законодательного собрания региона. Он участвовал в ряде политических проектов и оказывал им финансовую поддержку.
- В последние годы политик не мог участвовать в выборах из-за приговора по делу Цветомузыки. В 2020 году срок запрета на участие в выборах истек. Сразу после этого он был задержан.
- В отношении Анатолия Быкова было возбуждено пять уголовных дел. Кроме организации убийств его обвиняли в махинациях с налогами и создании преступного сообщества. Дело о неуплате налогов было прекращено, поскольку он полностью возместил ущерб. Также СК закрыл дело об организации преступного сообщества в связи с истечением срока давности.
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