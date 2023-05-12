Красноярский бизнесмен Быков получил 11 лет по второму уголовному делу

В Красноярске суд назначил 11 лет лишения свободы предпринимателю и политику Анатолию Быкову по делу о подстрекательстве к убийству бизнесмена Андрея Неколова в 2005 году. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу суда. С учетом действующего приговора в отношении Быкова, суд назначил 17 лет колонии строгого режима.

Прокурор просил с учетом действующего приговора Быкова - 18 лет колонии.

По версии следствия, Быков подстрекал своего знакомого Александра Живицу к убийству бывшего главы краевой федерации бокса Андрея Грабовского и предпринимателя Андрея Неколова. Грабовский выжил после покушения в 2004 году. Быков избежал наказания по делу о покушении на Грабовского, поскольку срок давности истек.

Неколов был учредителем фирмы по утилизации промышленных отходов, конкурирующей с предприятием Быкова. Следствие считает, что в 2004 году Быков поручил Александру Живице убийство конкурента. За это Живице обещали 50 тысяч долларов. В октябре 2004 года Неколов выжил после нападения. Он был убит только в январе 2005 года из пистолета ТТ. Из-за затягивания сроков убийства Быков, по версии следователей, заплатил киллеру только пятую часть гонорара.

Согласно приговору Быков также обязан заплатить 10 миллионов рублей родственникам Грабовского и Неколова.

Быков вину отрицает.