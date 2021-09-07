Суд в Красноярске приговорил Анатолия Быкова к 13 годам колонии

Суд в Красноярске приговорил предпринимателя Анатолия Быкова к 13 годам колонии общего режима, признав его виновным в организации двойного убийства в 1994 году. Об этом сообщает "Проспект мира".

Прокуратура накануне запрашивала для Быкова 14 лет и 11 месяцев лишения свободы.

Приговор основан на обвинительном вердикте суда присяжных. 31 августа заседатели признали Анатолия Быкова виновным и не заслуживающим снисхождения.

Обстоятельствам, смягчающим вину 61-летнего Анатолия Быкова, суд признал его возраст, состояние здоровья, положительные характеристики и благотворительную деятельность.

"Приговор с таким сроком наказания – это санкционированное государством решение более не выпускать из мест лишения свободы Анатолия Петровича Быкова", - заявил адвокат Алексей Прохоров.

По его мнению, невиновность Быкова была очевидна с самого начала процесса, поскольку обстоятельства, указанные в делах других обвиняемых, противоречили обвинениям в адрес предпринимателя.

Защита Быкова с обвинениями не согласна и намерена обжаловать приговор. Подсудимый вину не признал.

По версии следствия, в 1994 году Быков уцелел после покушения, когда его автомобиль пытались взорвать. Бизнесмен заподозрил в организации Александра Наумова, с которым у них был конфликт из-за распределения выручки от бизнеса. Быков, как полагает следствие, поручил организовать убийство Наумова и его друга Кирилла Войтенко криминальному авторитету Владимиру Татаренкову и двум его сообщникам. 24 июля они застрелили Войтенко и Наумова в одном из дворов в Красноярске.

Владимир Татаренков впоследствии получил 13,5 лет за организацию двойного убийства. Накануне освобождения в 2020 году он дал показания против Анатолия Быкова, став главным свидетелем обвинения.

Быков, известный по прозвищу Толя-Бык, находится под арестом с мая 2020 года. К рассмотрению дела об убийстве Науменко и Войтенко суд приступил весной 2021 года. Заседания проходили без участия журналистов.

В отношении Анатолия Быкова возбуждено пять уголовных дел. Кроме организации убийств Наумова и Войтенко, а также красноярского предпринимателя Андрея Неколова в 2005 году, его обвиняют в махинациях с налогами на сумму 77 миллионов рублей, создании преступного сообщества и покушении на убийство вице-президента Федерации бокса Красноярского края Андрея Грабовского.

Анатолий Быков входил в совет директоров Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ), был его совладельцем. В 2002 году он был осужден за организацию покушения на криминального авторитета Вилора Струганова, известного как Паша Цветомузыка. Мещанский суд Москвы приговорил его к шести с половиной годам условного заключения.

С 1997 по 2016 год Быков, которому принадлежат бизнес-активы в Красноярском крае, избирался депутатом Законодательного собрания региона. Он участвовал в ряде политических проектов и оказывал им финансовую поддержку.

В последние годы политик не мог участвовать в выборах из-за приговора по делу Цветомузыки. В 2020 году срок запрета на участие в выборах истек. Сразу после этого он был задержан.