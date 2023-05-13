CNN: Россия пыталась уничтожить ЗРК "Пэтриот" под Киевом

Российская гиперзвуковая ракета "Кинжал", перехваченная на прошлой неделе под Киевом американским зенитно-ракетным комплексом "Пэтриот", была выпущена по позиции, где находился ЗРК "Пэтриот". Об этом сообщает СNN cо ссылкой на двух американских официальных лиц.

Для перехвата "Кинжала" потребовалось несколько ракет "Пэтриот". Это было первое ставшее известным использование украинской армией американского комплекса "Пэтриот", доставленного в Украину несколько недель назад. Как говорят собеседники CNN, этот эпизод продемонстрировал высокий профессионализм украинских военнослужащих, обучавшихся эксплуатации ЗРК "Пэтриот" в течение нескольких месяцев, в то время как обычно эта процедура занимает год.

Российские электронные системы слежения, по-видимому, засекли излучение мощного радара, используемого "Пэтриот" для выявления целей, находящихся на значительном расстоянии. Это излучение обычно маскируется, но это не помогло в данном случае, предполагают собеседники CNN.

Украина получила по меньшей мере два комплекса "Пэтриот" - один из Соединенных Штатов, один из Германии. До сих пор у нее в арсенале не было вооружений, способных уничтожать российские гиперзвуковые ракеты.