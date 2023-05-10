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Пентагон подтвердил, что в Украине сбили ракету "Кинжал"

Миг-31 с ракетой "Кинжал"

Министерство обороны США подтвердило, что в Украине была сбита российская гиперзвуковая ракета "Кинжал". Украинские военные сделали это с помощью американской системы ПВО "Пэтриот". Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер.

Ранее 6 мая об уничтожении ракеты "Кинжал" сообщил командующий Воздушными силами Украины генерал Николай Олещук. По его словам, это произошло во время ночной атаки 4 мая. Ракету выпустил "МиГ-31К" с территории России. Она был сбита ПВО "Пэтриот" в небе над Киевской областью.

Издание Defense Express ранее сообщало об обнаружении обломков ракеты, напоминающей "Кинжал", и предположило, что взрыв в небе над Киевом в ночь на 4 мая связан именно с уничтожением именно этой ракеты.

Российские вооружённые силы не комментировали сообщения о сбитой ракете и информацию Пентагона.

В августе 2022 года Министр обороны России Сергей Шойгу утверждал, что "Кинжал" невозможно обнаружить или перехватить.

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