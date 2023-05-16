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Вечером во вторник в областях Украины была объявлена воздушная тревога

Виталий Ким - председатель Николаевской областной военной администрации. 30 января 2023

Вечером 16 мая в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщило агентство УНИАН. Как свидетельствуют данные сервиса alerts.in.ua, воздушная тревога раздается во всех южных, части северных и восточных областей. Глава главы Офиса президента Андрей Ермак призвал украинцев не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

С таким же призывом выступил глава Николаевской областной гражданской администрации Виталий Ким. Он предупредил жителей области, им стоит быть внимательными, особенно тем, кто находится в Ингульском районе.

Тем временем в сети сообщают о взрывах в Николаеве. По данным "Суспильного", звуки взрывов в городе прозвучали под звуки тревоги. Появилось видео, где слышны взрывы.

В 23:42 сообщалось, что тревога распространилась на западные области Украины. В частности, сигнал воздушной тревоги звучал в Ривненской, Тернопольской и Черновицкой областях.

В 23:47 мэр Николаева Александр Сенкевич подтвердил взрывы в городе. По его словам, атаки спровоцировали возгорание. Через 5 минут Ким сообщил, что пожар на одном объекте был локализован. К счастью, обошлось без жертв.

Через несколько минут после полуночи в Николаевской области начали объявлять отбой воздушной тревоге.

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