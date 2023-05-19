Треть студентов заявили о желании покинуть Россию в опросе для Кремля

Власти России провели опрос студентов. Треть респондентов заявила о желании уехать, почти половина считает ситуацию в стране "кризисом", выяснили "Важный истории".

Администрация президента России, министерство образования и науки и министерство просвещения заказали социологический опрос в более чем 500 вузах России из них 30 находятся на захваченных Россией территориях Украины. Журналисты обнаружили в публичном доступе данные первого этапа исследования, который прошёл с 10 по 28 апреля.

Участники опроса должны были регистрироваться по номеру телефона или через "ВКонтакте", предоставив личные данные.

Студентов и сотрудников вузов, в частности, спрашивали, какие эмоции они испытывают при мысли о своей стране. На первом месте оказались тревога и страх – 36%, четверть назвали надежду, возмущение и разочарование испытывают 20%, уважение, гордость и доверие – от 12 до 14%.

44% и 32% опрошенных считают, что положение дел в России можно описать словами "кризис" и "упадок" соответственно. Только 13% считают, что власть в России должна заботиться о "военной мощи"; большинство хотело бы видеть заботу о повышении качества жизни граждан. Всего 10% посчитали важным "участие в жизни страны" и "поддержку государства".

По результатам первого этапа опроса треть респондентов высказали желание уехать из страны. В Высшей школе экономики (ВШЭ) об эмиграции задумываются 58% опрошенных.

Доверие к президенту испытывают 64% опрошенных, без учёта ВШЭ, где по решению руководства этот вопрос студентам не задавали.

Издание отмечает, что подтвердить достоверность результатов опроса не может, так как данные представлены уже в агрегированном виде.