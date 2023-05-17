Прокуратура проверяет Европейский университет в Петербурге на экстремизм

В Европейском университете в Санкт-Петербурге началась внеплановая проверка Рособрнадзора и прокуратуры. Об этом Русской службе "Би-би-си" на условиях анонимности рассказали восемь источников в вузе и университетских кругах.

Сотрудники надзорных органов изучают публикации преподавателей и темы диссертаций студентов - в том числе по политологии, истории и социологии, а также наблюдают за занятиями в вузе.

Двое собеседников утверждают, что прокуратура проверяет вуз в рамках мероприятий по противодействию экстремизму и терроризму. В частности, проверяющие ищут экстремизм в публикациях преподавателей, рассказал один из источников.

Ректор вуза Вадим Волков на просьбу о комментарии ответил, что "не может говорить, тем более с Би-би-си".

По словам источника, проверяющие запросили пакет документов за 2020-2023 годы: темы диссертаций и личные дела студентов магистратуры и аспирантов, а также их индивидуальные научные планы, согласованные с научными руководителями. Такие документы собирали для проверки как минимум на четырех факультетах - антропологии, истории, социологии и политических наук.

По словам одного из собеседников Русской службы "Би-би-си", темы диссертаций и их содержание в вузе всегда обсуждали на соответствие научным стандартам, но не подвергали цензуре. Другой источник рассказал, что в последние годы при утверждении тем принималось во внимание, насколько рискованны написание и публикация работы для автора и вуза, и можно ли такую диссертацию успешно защитить в современных условиях.

В 2016 году в Европейском университете Санкт-Петербурга уже была похожая проверка, которая привела к отзыву лицензии у вуза. Заново получить её удалось лишь через год. На этот раз все может закончиться закрытием университета или отдельных его программ, считают собеседники Русской службы "Би-би-си".

Европейский университет - частный вуз, основанный в Петербурге в 1994 году при поддержке первого мэра города Анатолия Собчака. Изначально он финансировался за счет грантов американских и европейских НКО - например, Фонда Сороса, Фонда МакАртуров и Фонда Форда. Деятельность этих организаций сейчас признана нежелательной в России. В вузе по программам магистратуры и аспирантуры учатся около 200 студентов.

После начала войны с Украиной из Европейского университета Петербурга были уволены преподаватели-иностранцы и те, кто уехал из России, говорят источники. Нынешняя проверка затрагивает несколько десятков преподавателей вуза, а также несколько сотен магистрантов и аспирантов.