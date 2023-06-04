Фанайлова: Вавилон Москва. 1. "Хроники хаоса". Видеомост Киев-Москва. 2. Маски смерти. Выставки в Третьяковке и Пушкинском
Вавилон Москва. Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи инстаграма. 1. Писатель и политик Алина Витухновская и травмотерапевт Лиза Готфрик ставят диагнозы "русскому миру". 2. Лиля Пальвелева - о культуре времен "спецоперации"
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