Фанайлова: Вавилон Москва. 1. "Хроники хаоса". Видеомост Киев-Москва. 2. Маски смерти. Выставки в Третьяковке и Пушкинском

Вавилон Москва. Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи инстаграма. 1. Писатель и политик Алина Витухновская и травмотерапевт Лиза Готфрик ставят диагнозы "русскому миру". 2. Лиля Пальвелева - о культуре времен "спецоперации"