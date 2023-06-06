Война пришла в Россию

Война бумерангом возвращается в Россию. Как это изменит ситуацию на фронте и в самой России? Собеседники Виталия Портникова - Ольга Лень, политический обозреватель телеканала «Эспрессо TV», Алексей Барановский, представитель политического центра легиона "Свободная Россия" и Игорь Эйдман, политолог.
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