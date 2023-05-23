WSJ: НАТО готовит соглашение о поставках вооружений Украине

Страны-члены НАТО рассматривают возможность заключения долгосрочного договора с Украиной, в рамках которого Киев будет получать западные вооружения и военные технологии, сообщил винтервью газете Wall Street Journal президент Польши Анджей Дуда.

Ранее президент США Джо Байден и другие западные лидеры говорили о том, что отношения НАТО и Украины могут строиться по образцу американо-израильских отношений в области безопасности. В данный момент между США и Израилем заключено соглашение, предусматривающие многомиллиардные поставки американских вооружений в течение десяти лет. При этом США не брали обязательств помогать Израилю в случае внешней агрессии.

Wall Street Journal, ссылаясь на представителя Белого дома, пишет о том, что западные союзники пытаются выработать формулу взаимодействия с Украиной, которая позволит оказывать ей долгосрочную поддержку в области безопасности, исходя из тезиса о том, что Украина скорее всего не станет членом НАТО в ближайшие годы. Подобное соглашение должно лишить Кремль надежды на то, что затяжная война в его интересах, что с течением времени западная поддержка Украины уменьшится. "Россия должна понять сегодня, что Украина получила гарантии безопасности и эти действие этих гарантий не закончится по прошествии времени", - говорит в интервью газете Анджей Дуда.

Ожидается, что на саммите НАТО в Вильнюсе в июле нынешнего года будет объявлено о создании совета Украина-НАТО. У Киева будет право собирать заседания совета и обращаться с запросами о помощи к странам-членам НАТО. Непосредственными участниками соглашения о предоставлении Украине гарантий безопасности должны стать США, Великобритания, Франция и Германия.

Несмотря на настойчивые призывы Украины начать процесс ее приема в НАТО, западные столицы не скрывают, что ее прием в НАТО не возможен в ближайшее время. Как подчеркнул в интервью Wall Street Journal президент Польши, что прием Украины в НАТО невозможен пока на ее территории идет война, но вторжение России открыло Киеву дорогу в НАТО.